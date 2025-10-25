Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тулуза - Ницца 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про А: ТулузаНицца, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palais des sports Andre-Brouat.

МСК, 2 тур, Стадион: Palais des sports Andre-Brouat
Франция Про А
Тулуза
Завершен
23:25 14:25 25:22 15:25
1 : 3
25 октября 2025
Ницца
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ницца первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ницца первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ницца первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ницца первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ницца со счетом 23-25
Сет 2. Команда Ницца первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ницца первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ницца первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ницца первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ницца со счетом 14-25
Сет 3. Команда Тулуза первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Тулуза первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тулуза первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тулуза первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Тулуза со счетом 25-22
Сет 4. Команда Тулуза первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ницца первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ницца первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ницца первая набрала 20 очков

Превью матча Тулуза — Ницца

