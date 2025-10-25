25.10.2025
Смотреть онлайн Сет - Нарбонн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про А: Сет — Нарбонн, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Halle des Sports Louis Marty.
МСК, 2 тур, Стадион: Halle des Sports Louis Marty
Франция Про А
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Нарбонн первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Нарбонн первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Нарбонн первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Нарбонн первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Нарбонн со счетом 17-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Нарбонн первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sete со счетом 25-22
Сет 3. Команда Нарбонн первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Нарбонн первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нарбонн первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Нарбонн первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Нарбонн со счетом 18-25
Сет 4. Команда Нарбонн первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Нарбонн первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Нарбонн первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Сет — Нарбонн
Комментарии к матчу