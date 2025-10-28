28.10.2025
Смотреть онлайн Сен-Назер - Аяччо 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про А: Сен-Назер — Аяччо, 3 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Sportif Pierre de Coubertin.
МСК, 3 тур, Стадион: Complexe Sportif Pierre de Coubertin
Франция Про А
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сен-Назер со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аяччо первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Аяччо первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Аяччо со счетом 17-25
Сет 3. Команда Сен-Назер первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аяччо первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сен-Назер первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сен-Назер первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сен-Назер со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Сен-Назер — Аяччо
Комментарии к матчу