28.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про А: Шомон — Сет, 3 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Salle Jean-Masson.
МСК, 3 тур, Стадион: Salle Jean-Masson
Франция Про А
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sete первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sete первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sete первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sete первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sete со счетом 16-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sete со счетом 18-25
Сет 3. Команда Sete первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sete первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sete первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sete первая набрала 20 очков
