25.10.2025

Смотреть онлайн Плессис Робинсон - Тур 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про А: Плессис РобинсонТур, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Espace Omnisport.

МСК, 2 тур, Стадион: Espace Omnisport
Франция Про А
Плессис Робинсон
Завершен
26:28 25:18 18:25 20:25
1 : 3
25 октября 2025
Тур
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Плессис Робинсон первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Тур первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Плессис Робинсон первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Тур первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Тур со счетом 26-28
Сет 2. Команда Плессис Робинсон первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Плессис Робинсон первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Плессис Робинсон первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Плессис Робинсон первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Плессис Робинсон со счетом 25-18
Сет 3. Команда Тур первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тур первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Тур первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тур первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Тур со счетом 18-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Тур первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Плессис Робинсон — Тур

Команда Плессис Робинсон в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Тур, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

