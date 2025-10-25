Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аяччо - Шомон 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция Про А: АяччоШомон, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Sportif Pascal Rossini.

МСК, 2 тур, Стадион: Complexe Sportif Pascal Rossini
Франция Про А
Аяччо
Завершен
25:17 26:24 28:26
3 : 0
25 октября 2025
Шомон
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Аяччо со счетом 25-17
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аяччо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Аяччо со счетом 26-24
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Аяччо — Шомон

Игры 2 тур
25.10
Аяччо Аяччо Шомон Шомон
3
0
25
17
26
24
28
26
Завершен
25.10
Сет Сет Нарбонн Нарбонн
1
3
17
25
25
22
18
25
19
25
Завершен
25.10
Плессис Робинсон Плессис Робинсон Тур Тур
1
3
26
28
25
18
18
25
20
25
Завершен
25.10
Тулуза Тулуза Ницца Ницца
1
3
23
25
14
25
25
22
15
25
Завершен
24.10
Туркуэн Лилль Метрополь Туркуэн Лилль Метрополь Париж Воллей Париж Воллей
3
0
30
28
27
25
25
16
Завершен
23.10
Стад Пуатеван Стад Пуатеван Монпелье Монпелье
0
3
23
25
22
25
24
26
Завершен
Комментарии к матчу
