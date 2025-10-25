25.10.2025
Смотреть онлайн Аяччо - Шомон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция Про А: Аяччо — Шомон, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Sportif Pascal Rossini.
МСК, 2 тур, Стадион: Complexe Sportif Pascal Rossini
Франция Про А
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аяччо первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Аяччо со счетом 25-17
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Шомон первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аяччо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Аяччо со счетом 26-24
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
