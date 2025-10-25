Смотреть онлайн Vandoeuvre-Nancy (W) - Saint Die des Vosges (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — France Pro A Women: Vandoeuvre-Nancy (W) — Saint Die des Vosges (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports Park Vandoeuvre.
25:21 25:12 25:22
Превью матча Vandoeuvre-Nancy (W) — Saint Die des Vosges (W)
Команда Vandoeuvre-Nancy (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Saint Die des Vosges (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.