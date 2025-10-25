Превью матча Vandoeuvre-Nancy (W) — Saint Die des Vosges (W)

Команда Vandoeuvre-Nancy (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Saint Die des Vosges (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.