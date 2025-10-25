Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн RC Cannes (W) - Evreux (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияFrance Pro A Women: RC Cannes (W)Evreux (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Palais des Victoires.

МСК, 4 тур, Стадион: The Palais des Victoires
France Pro A Women
RC Cannes (W)
Завершен
25:20 25:23 25:20
3 : 0
25 октября 2025
Evreux (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда RC Cannes (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда RC Cannes (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Evreux (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 20 очков

Превью матча RC Cannes (W) — Evreux (W)

