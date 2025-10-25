25.10.2025
Смотреть онлайн RC Cannes (W) - Evreux (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — France Pro A Women: RC Cannes (W) — Evreux (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Palais des Victoires.
МСК, 4 тур, Стадион: The Palais des Victoires
France Pro A Women
Завершен
25:20 25:23 25:20
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда RC Cannes (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда RC Cannes (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда RC Cannes (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Evreux (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда RC Cannes (W) первая набрала 20 очков
