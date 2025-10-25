Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Chamalierois (W) - Terville Florange (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияFrance Pro A Women: Chamalierois (W)Terville Florange (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gymnase Chatrousse.

МСК, 4 тур, Стадион: Gymnase Chatrousse
France Pro A Women
Chamalierois (W)
Завершен
23:25 22:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Terville Florange (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Terville Florange (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Terville Florange (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Chamalierois (W) — Terville Florange (W)

Игры 4 тур
25.10
Vandoeuvre-Nancy (W) Vandoeuvre-Nancy (W) Saint Die des Vosges (W) Saint Die des Vosges (W)
3
0
25
21
25
12
25
22
Завершен
25.10
Chamalierois (W) Chamalierois (W) Terville Florange (W) Terville Florange (W)
0
3
23
25
22
25
18
25
Завершен
25.10
RC Cannes (W) RC Cannes (W) Evreux (W) Evreux (W)
3
0
25
20
25
23
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
25 Ноября
22:30
Лутон Лутон
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
25 Ноября
22:45
Суонси Суонси
Дерби Каунти Дерби Каунти
25 Ноября
22:45