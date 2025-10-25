25.10.2025
Смотреть онлайн Chamalierois (W) - Terville Florange (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — France Pro A Women: Chamalierois (W) — Terville Florange (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gymnase Chatrousse.
МСК, 4 тур, Стадион: Gymnase Chatrousse
France Pro A Women
Завершен
23:25 22:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Terville Florange (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chamalierois (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Terville Florange (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Terville Florange (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Chamalierois (W) — Terville Florange (W)
Комментарии к матчу