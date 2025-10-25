Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Блюефангс - Хендай Скайуокерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Волейбольная Лига Южной Кореи: БлюефангсХендай Скайуокерс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Chungmu Arena.

МСК, 1 тур, Стадион: Chungmu Arena
Волейбольная Лига Южной Кореи
Блюефангс
Завершен
17:25 19:25 25:20 23:25
1 : 3
25 октября 2025
Хендай Скайуокерс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хендай Скайуокерс со счетом 17-25
Сет 2. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хендай Скайуокерс со счетом 19-25
Сет 3. Команда Блюефангс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Блюефангс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Блюефангс первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Блюефангс со счетом 25-20
Сет 4. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хендай Скайуокерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Блюефангс — Хендай Скайуокерс

Команда Блюефангс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Игры 1 тур
11.11
КБ Старс КБ Старс КЕПКО КЕПКО
3
1
25
19
20
25
31
29
26
24
Завершен
09.11
Раш&Кэш Раш&Кэш КАЛ Джамбос КАЛ Джамбос
1
3
22
25
20
25
25
23
22
25
Завершен
08.11
Блюефангс Блюефангс КБ Старс КБ Старс
3
1
25
16
27
25
20
25
25
20
Завершен
07.11
Хендай Скайуокерс Хендай Скайуокерс Woori Card Woori WON Woori Card Woori WON
3
0
25
20
26
24
25
18
Завершен
06.11
КЕПКО КЕПКО Раш&Кэш Раш&Кэш
3
2
30
28
25
18
23
25
20
25
15
12
Завершен
05.11
Блюефангс Блюефангс КАЛ Джамбос КАЛ Джамбос
1
3
20
25
20
25
25
23
26
28
Завершен
01.11
КЕПКО КЕПКО Блюефангс Блюефангс
3
1
20
25
25
18
25
14
25
20
Завершен
30.10
КБ Старс КБ Старс Раш&Кэш Раш&Кэш
3
0
26
24
26
24
25
14
Завершен
29.10
КЕПКО КЕПКО Хендай Скайуокерс Хендай Скайуокерс
1
3
22
25
25
15
19
25
25
27
Завершен
28.10
Woori Card Woori WON Woori Card Woori WON Блюефангс Блюефангс
0
3
22
25
18
25
23
25
Завершен
25.10
Блюефангс Блюефангс Хендай Скайуокерс Хендай Скайуокерс
1
3
17
25
19
25
25
20
23
25
Завершен
21.10
Блюефангс Блюефангс Раш&Кэш Раш&Кэш
-
-
Отменен
20.10
КЕПКО КЕПКО Woori Card Woori WON Woori Card Woori WON
0
3
20
25
20
25
23
25
Завершен
19.10
Блюефангс Блюефангс Раш&Кэш Раш&Кэш
-
-
Отложен
