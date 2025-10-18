18.10.2025
Смотреть онлайн BK Tromso - НТНЮИ Волей 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия Элитесериен: BK Tromso — НТНЮИ Волей, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tromsohallen.
МСК, 3 тур, Стадион: Tromsohallen
Норвегия Элитесериен
Завершен
18:17
18:17
1 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда НТНЮИ Волей первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда BK Tromso первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда НТНЮИ Волей первая набрала 15 очков
Превью матча BK Tromso — НТНЮИ Волей
Комментарии к матчу