25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия Элитесериен: ОКСИЛ — Рандаберг, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОКСИЛ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОКСИЛ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ОКСИЛ со счетом 25-20
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ОКСИЛ со счетом 25-21
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча ОКСИЛ — Рандаберг
История последних встреч
ОКСИЛ
Рандаберг
0 побед
1 победа
0%
100%
05.10.2025
Рандаберг
3:0
ОКСИЛ
