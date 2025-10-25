Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ОКСИЛ - Рандаберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияНорвегия Элитесериен: ОКСИЛРандаберг, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Норвегия Элитесериен
ОКСИЛ
Завершен
25:20 25:21 26:24
3 : 0
25 октября 2025
Рандаберг
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОКСИЛ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ОКСИЛ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ОКСИЛ со счетом 25-20
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ОКСИЛ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ОКСИЛ со счетом 25-21
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Рандаберг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча ОКСИЛ — Рандаберг

История последних встреч

ОКСИЛ
ОКСИЛ
Рандаберг
ОКСИЛ
0 побед
1 победа
0%
100%
05.10.2025
Рандаберг
Рандаберг
3:0
ОКСИЛ
ОКСИЛ
Игры 4 тур
26.10
Колл Колл НТНЮИ Волей НТНЮИ Волей
3
1
25
23
25
20
24
26
25
17
Завершен
25.10
ОКСИЛ ОКСИЛ Рандаберг Рандаберг
3
0
25
20
25
21
26
24
Завершен
