25.10.2025

Смотреть онлайн Бурса Бююкшехир Беледиеси - Gebze BLD 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye Efeler League: Бурса Бююкшехир БеледиесиGebze BLD, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cengiz Gollu Sport Hall.

МСК, 1 тур, Стадион: Cengiz Gollu Sport Hall
Turkiye Efeler League
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Завершен
18:25 21:25 21:25
0 : 3
25 октября 2025
Gebze BLD
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gebze BLD первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gebze BLD первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gebze BLD первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gebze BLD первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Gebze BLD со счетом 18-25
Сет 2. Команда Gebze BLD первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gebze BLD первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gebze BLD первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Gebze BLD первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Gebze BLD со счетом 21-25
Сет 3. Команда Gebze BLD первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gebze BLD первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gebze BLD первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gebze BLD первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Бурса Бююкшехир Беледиеси — Gebze BLD

Команда Бурса Бююкшехир Беледиеси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Gebze BLD, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Gebze BLD, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Бурса Бююкшехир Беледиеси
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Gebze BLD
Бурса Бююкшехир Беледиеси
0 побед
2 побед
0%
100%
11.10.2025
Gebze BLD
Gebze BLD
3:0
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Обзор
20.09.2025
Gebze BLD
Gebze BLD
3:2
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Бурса Бююкшехир Беледиеси
Обзор
Игры 1 тур
02.11
Спорт Тото Спорт Тото Аккуш Беледиеси Аккуш Беледиеси
0
1
20
22
Завершен
25.10
Зираат Банкаси Зираат Банкаси Фенербахче Фенербахче
3
0
32
30
27
25
25
19
Завершен
25.10
Бурса Бююкшехир Беледиеси Бурса Бююкшехир Беледиеси Gebze BLD Gebze BLD
0
3
18
25
21
25
21
25
Завершен
25.10
Джизре Беледиеси Джизре Беледиеси IBB Spor IBB Spor
1
3
19
25
25
19
19
25
18
25
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
