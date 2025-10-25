Смотреть онлайн Бурса Бююкшехир Беледиеси - Gebze BLD 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye Efeler League: Бурса Бююкшехир Беледиеси — Gebze BLD, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cengiz Gollu Sport Hall.
Превью матча Бурса Бююкшехир Беледиеси — Gebze BLD
Команда Бурса Бююкшехир Беледиеси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Gebze BLD, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Gebze BLD, в том матче победу одержали хозяева.