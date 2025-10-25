Превью матча Бурса Бююкшехир Беледиеси — Gebze BLD

Команда Бурса Бююкшехир Беледиеси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Gebze BLD, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Gebze BLD, в том матче победу одержали хозяева.