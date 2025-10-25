Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Варта Заверце - ВЕРВА Варшава 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша: Плюс лига: Варта ЗаверцеВЕРВА Варшава, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени и пройдет на стадионе HWS Zawierciu.

МСК, 2 тур, Стадион: HWS Zawierciu
Польша: Плюс лига
Варта Заверце
Завершен
20:25 23:25 19:25
0 : 3
25 октября 2025
ВЕРВА Варшава
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ВЕРВА Варшава со счетом 20-25
Сет 2. Команда Варта Заверце первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Варта Заверце первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Варта Заверце первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Варта Заверце первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда ВЕРВА Варшава со счетом 23-25
Сет 3. Команда Варта Заверце первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ВЕРВА Варшава первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Варта Заверце — ВЕРВА Варшава

Команда Варта Заверце в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда ВЕРВА Варшава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

