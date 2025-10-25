Смотреть онлайн Варта Заверце - ВЕРВА Варшава 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша: Плюс лига: Варта Заверце — ВЕРВА Варшава, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени и пройдет на стадионе HWS Zawierciu.
Превью матча Варта Заверце — ВЕРВА Варшава
Команда Варта Заверце в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда ВЕРВА Варшава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.