Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Bogdanka LUK Lublin - Кендзежин-Козле 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша: Плюс лига: Bogdanka LUK LublinКендзежин-Козле, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Sportowo-Widowiskowa Globus.

МСК, 2 тур, Стадион: Hala Sportowo-Widowiskowa Globus
Польша: Плюс лига
Bogdanka LUK Lublin
Завершен
21:25 25:23 25:20 23:25 15:10
3 : 2
25 октября 2025
Кендзежин-Козле
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда LUK Lublin первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Кендзежин-Козле со счетом 21-25
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда LUK Lublin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда LUK Lublin со счетом 25-23
Тайм-аут
Сет 3. Команда LUK Lublin первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда LUK Lublin первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда LUK Lublin со счетом 25-20
Тайм-аут
Сет 4. Команда LUK Lublin первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда LUK Lublin первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда LUK Lublin первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда LUK Lublin первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Кендзежин-Козле со счетом 23-25
Сет 5. Команда LUK Lublin первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда LUK Lublin первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда LUK Lublin первая набрала 15 очков

Превью матча Bogdanka LUK Lublin — Кендзежин-Козле

Команда Bogdanka LUK Lublin в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.

Игры 2 тур
28.10
Barkom Lwow Barkom Lwow Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
3
2
24
26
25
23
25
20
21
25
15
11
Завершен
26.10
Ресовия Жевуш Ресовия Жевуш Трефл Гданьск Трефл Гданьск
3
2
25
19
23
25
23
25
25
23
15
13
Завершен
26.10
Ястшембский Венгель Ястшембский Венгель Слепск Сувалки Слепск Сувалки
3
0
25
20
25
17
33
31
Завершен
25.10
Белхатув Белхатув АЗС Ольштын АЗС Ольштын
2
3
25
21
18
25
25
17
19
25
16
18
Завершен
25.10
Bogdanka LUK Lublin Bogdanka LUK Lublin Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
3
2
21
25
25
23
25
20
23
25
15
10
Завершен
25.10
Варта Заверце Варта Заверце ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
0
3
20
25
23
25
19
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Вашингтон Вашингтон
20 Ноября
03:07
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
20 Ноября
03:30
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
20 Ноября
03:10
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15