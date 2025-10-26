Смотреть онлайн Ястшембский Венгель - Слепск Сувалки 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша: Плюс лига: Ястшембский Венгель — Слепск Сувалки, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzebiu-Zdroju.
25:20 25:17 33:31
Превью матча Ястшембский Венгель — Слепск Сувалки
Команда Ястшембский Венгель в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Слепск Сувалки, в том матче победу одержали гостьи.