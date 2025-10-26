Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ястшембский Венгель - Слепск Сувалки 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша: Плюс лига: Ястшембский ВенгельСлепск Сувалки, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzebiu-Zdroju.

МСК, 2 тур, Стадион: Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzebiu-Zdroju
Польша: Плюс лига
Ястшембский Венгель
Завершен
25:20 25:17 33:31
3 : 0
26 октября 2025
Слепск Сувалки
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Слепск Сувалки первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Слепск Сувалки первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Ястшембский Венгель со счетом 25-20
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Ястшембский Венгель со счетом 25-17
Сет 3. Команда Ястшембский Венгель первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Слепск Сувалки первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Слепск Сувалки первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Слепск Сувалки первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей

Превью матча Ястшембский Венгель — Слепск Сувалки

Команда Ястшембский Венгель в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Слепск Сувалки, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ястшембский Венгель
Ястшембский Венгель
Слепск Сувалки
Ястшембский Венгель
1 победа
0 побед
100%
0%
03.10.2025
Слепск Сувалки
Слепск Сувалки
0:3
Ястшембский Венгель
Ястшембский Венгель
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45