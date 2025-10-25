Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Зираат Банкаси - Фенербахче 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye Efeler League: Зираат БанкасиФенербахче, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Baskent Volleyball Hall.

МСК, 1 тур, Стадион: Baskent Volleyball Hall
Turkiye Efeler League
Зираат Банкаси
Завершен
32:30 27:25 25:19
3 : 0
25 октября 2025
Фенербахче
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Зираат Банкаси первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Фенербахче первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Зираат Банкаси первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Зираат Банкаси первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Зираат Банкаси со счетом 32-30
Сет 2. Команда Зираат Банкаси первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Зираат Банкаси первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Фенербахче первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Фенербахче первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Зираат Банкаси со счетом 27-25
Сет 3. Команда Зираат Банкаси первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Зираат Банкаси первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Зираат Банкаси первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Зираат Банкаси первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Зираат Банкаси — Фенербахче

Команда Зираат Банкаси в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Фенербахче, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 1 тур
02.11
Спорт Тото Спорт Тото Аккуш Беледиеси Аккуш Беледиеси
0
1
20
22
Завершен
25.10
Зираат Банкаси Зираат Банкаси Фенербахче Фенербахче
3
0
32
30
27
25
25
19
Завершен
25.10
Бурса Бююкшехир Беледиеси Бурса Бююкшехир Беледиеси Gebze BLD Gebze BLD
0
3
18
25
21
25
21
25
Завершен
25.10
Джизре Беледиеси Джизре Беледиеси IBB Spor IBB Spor
1
3
19
25
25
19
19
25
18
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Эдмонтон Эдмонтон
Флорида Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00