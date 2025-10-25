Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Белхатув - АЗС Ольштын 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша: Плюс лига: БелхатувАЗС Ольштын, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Energia.

МСК, 2 тур, Стадион: Hala Energia
Польша: Плюс лига
Белхатув
Завершен
25:21 18:25 25:17 19:25 16:18
2 : 3
25 октября 2025
АЗС Ольштын
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Белхатув со счетом 25-21
Сет 2. Команда АЗС Ольштын первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АЗС Ольштын первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АЗС Ольштын первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда АЗС Ольштын первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда АЗС Ольштын со счетом 18-25
Сет 3. Команда АЗС Ольштын первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Белхатув со счетом 25-17
Сет 4. Команда Белхатув первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АЗС Ольштын первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АЗС Ольштын первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АЗС Ольштын первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда АЗС Ольштын со счетом 19-25
Сет 5. Команда Белхатув первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Белхатув первая набрала 15 очков

Превью матча Белхатув — АЗС Ольштын

Команда Белхатув в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Игры 2 тур
28.10
Barkom Lwow Barkom Lwow Норвид Ченстохова Норвид Ченстохова
3
2
24
26
25
23
25
20
21
25
15
11
Завершен
26.10
Ресовия Жевуш Ресовия Жевуш Трефл Гданьск Трефл Гданьск
3
2
25
19
23
25
23
25
25
23
15
13
Завершен
26.10
Ястшембский Венгель Ястшембский Венгель Слепск Сувалки Слепск Сувалки
3
0
25
20
25
17
33
31
Завершен
25.10
Белхатув Белхатув АЗС Ольштын АЗС Ольштын
2
3
25
21
18
25
25
17
19
25
16
18
Завершен
25.10
Bogdanka LUK Lublin Bogdanka LUK Lublin Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
3
2
21
25
25
23
25
20
23
25
15
10
Завершен
25.10
Варта Заверце Варта Заверце ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
0
3
20
25
23
25
19
25
Завершен
Комментарии к матчу
