24.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Caribbean Champs Women: Barbados (W) — Тринидад и Тобаго (Ж) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Caribbean Champs Women
Завершен
25:23 23:25 24:26 29:31
1 : 3
24 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Barbados (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Тринидад и Тобаго (Ж) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Тринидад и Тобаго (Ж) со счетом 24-26
Сет 4. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
