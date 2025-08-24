Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Barbados (W) - Тринидад и Тобаго (Ж) 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Caribbean Champs Women: Barbados (W)Тринидад и Тобаго (Ж) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Caribbean Champs Women
Barbados (W)
Завершен
25:23 23:25 24:26 29:31
1 : 3
24 августа 2025
Тринидад и Тобаго (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Barbados (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Barbados (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Barbados (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Тринидад и Тобаго (Ж) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Тринидад и Тобаго (Ж) со счетом 24-26
Сет 4. Команда Тринидад и Тобаго (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Barbados (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев

Превью матча Barbados (W) — Тринидад и Тобаго (Ж)

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Алавес Алавес
Хирона Хирона
23 Февраля
23:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
23 Февраля
23:00
Team Liquid Team Liquid
Team Falcons Team Falcons
23 Февраля
22:30
Aurora Aurora
Tundra Esports Tundra Esports
23 Февраля
19:30
ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
Купрум Купрум
23 Февраля
22:00
Ботев Пловдив Ботев Пловдив
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
23 Февраля
19:00
МТК Будапешт МТК Будапешт
Ференцварош Ференцварош
23 Февраля
22:00
Фенербахче Фенербахче
Касымпаша Касымпаша
23 Февраля
20:00