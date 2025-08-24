24.08.2025
Смотреть онлайн Penn State (W) - Creighton (W) 24.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Matches Women
Завершен
25:18 25:22 27:25
3 : 0
24 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Creighton (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Penn State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Penn State (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Penn State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Penn State (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Penn State (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Penn State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Penn State (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Penn State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Penn State (W) со счетом 25-22
Сет 3. Команда Creighton (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Penn State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Creighton (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Creighton (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
