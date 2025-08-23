23.08.2025
Смотреть онлайн GELP (W) - Estudiantes de La Plata (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: GELP (W) — Estudiantes de La Plata (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
19:25 20:25 25:17 25:14 15:13
3 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Estudiantes de La Plata (W) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantes de La Plata (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда GELP (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда GELP (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда GELP (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда GELP (W) со счетом 25-17
Сет 4. Команда GELP (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда GELP (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда GELP (W) со счетом 25-14
Тайм-аут
Сет 5. Команда GELP (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Estudiantes de La Plata (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда GELP (W) первая набрала 15 очков
