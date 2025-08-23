23.08.2025
Смотреть онлайн River Plate (W) - Banco Provincia La Plata (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: River Plate (W) — Banco Provincia La Plata (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
22:25 19:25 25:18 23:25
22:25 19:25 25:18 23:25
1 : 3
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда River Plate (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Banco Provincia La Plata (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Banco Provincia La Plata (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда River Plate (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда River Plate (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда River Plate (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда River Plate (W) со счетом 25-18
Сет 4. Команда River Plate (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Banco Provincia La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда River Plate (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда River Plate (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
