23.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista: Sesi Bauru — Климед Атибайа . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista
Завершен
25:21 25:16 25:18
3 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sesi-Bauru первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sesi-Bauru первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi-Bauru первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sesi-Bauru первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi-Bauru со счетом 25-21
Сет 2. Команда Sesi-Bauru первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sesi-Bauru первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi-Bauru первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sesi-Bauru первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi-Bauru со счетом 25-16
Сет 3. Команда Sesi-Bauru первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi-Bauru первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sesi-Bauru первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Sesi-Bauru первая набрала 20 очков
Превью матча Sesi Bauru — Климед Атибайа
