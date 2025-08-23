23.08.2025
Смотреть онлайн ADV U19 (W) - AVOJOI Joinville U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: ADV U19 (W) — AVOJOI Joinville U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
25:9 25:12 25:21
3 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ADV U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ADV U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ADV U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ADV U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ADV U19 (W) со счетом 25-9
Сет 2. Команда ADV U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ADV U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ADV U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ADV U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ADV U19 (W) со счетом 25-12
Сет 3. Команда AVOJOI Joinville U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AVOJOI Joinville U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AVOJOI Joinville U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ADV U19 (W) первая набрала 20 очков
