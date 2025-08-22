22.08.2025
Смотреть онлайн Макао - Монголия 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира East Asia Champs: Макао — Монголия . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Монголия первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Монголия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Монголия первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Монголия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Монголия со счетом 19-25
Сет 2. Команда Монголия первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Монголия первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Монголия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Монголия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Монголия со счетом 22-25
Сет 3. Команда Монголия первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Макао первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Макао первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Макао первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Макао со счетом 25-23
Сет 4. Команда Монголия первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Макао первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Макао первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Макао первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Макао со счетом 25-19
Сет 5. Команда Монголия первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Макао первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Монголия первая набрала 15 очков
Превью матча Макао — Монголия
Комментарии к матчу