23.08.2025
GEBA (W) - San Gregorio (W) 23.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: GEBA (W) — San Gregorio (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
23:25 19:25 17:25
0 : 3
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда GEBA (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда GEBA (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда GEBA (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда GEBA (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Gregorio (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда San Gregorio (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Gregorio (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда San Gregorio (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Gregorio (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Gregorio (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда San Gregorio (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда GEBA (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда San Gregorio (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Gregorio (W) первая набрала 20 очков
