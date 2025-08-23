Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Pinheiros U19 (W) - Suzano Volei U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19 (W)Suzano Volei U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Brazil Paulista U19 Women
Pinheiros U19 (W)
Завершен
25:10 25:11 25:16
3 : 0
23 августа 2025
Suzano Volei U19 (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-11
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Pinheiros U19 (W) — Suzano Volei U19 (W)

Комментарии к матчу
