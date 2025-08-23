23.08.2025
Смотреть онлайн Pinheiros U19 (W) - Suzano Volei U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19 (W) — Suzano Volei U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:10 25:11 25:16
3 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U19 (W) со счетом 25-11
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Pinheiros U19 (W) — Suzano Volei U19 (W)
