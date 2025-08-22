22.08.2025
Смотреть онлайн Universitario La Plata (W) - Lomas del Mirador (W) 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Universitario La Plata (W) — Lomas del Mirador (W) . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:22 25:11 25:17
25:22 25:11 25:17
3 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas del Mirador (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Lomas del Mirador (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Universitario La Plata (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Universitario La Plata (W) со счетом 25-11
Сет 3. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Universitario La Plata (W) — Lomas del Mirador (W)
История последних встреч
Universitario La Plata (W)
Lomas del Mirador (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Lomas del Mirador (W)
1:3
Universitario La Plata (W)
Комментарии к матчу