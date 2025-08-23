Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Itaqua U21 - Osasco U21 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21: Itaqua U21Osasco U21 . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21
Itaqua U21
Завершен
21:25 23:25 23:25
0 : 3
23 августа 2025
Osasco U21
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 со счетом 21-25
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 со счетом 23-25
Сет 3. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Osasco U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 первая набрала 20 очков

Превью матча Itaqua U21 — Osasco U21

История последних встреч

Itaqua U21
Itaqua U21
Osasco U21
Itaqua U21
1 победа
0 побед
100%
0%
28.08.2025
Osasco U21
Osasco U21
0:3
Itaqua U21
Itaqua U21
