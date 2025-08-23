23.08.2025
Смотреть онлайн Limeira U19 (W) - Louveira U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Limeira U19 (W) — Louveira U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
21:25 25:19 18:25 19:25
1 : 3
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Louveira U19 (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Limeira U19 (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Louveira U19 (W) со счетом 18-25
Сет 4. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Limeira U19 (W) — Louveira U19 (W)
