23.08.2025

Смотреть онлайн Limeira U19 (W) - Louveira U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Limeira U19 (W)Louveira U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Limeira U19 (W)
Завершен
21:25 25:19 18:25 19:25
1 : 3
23 августа 2025
Louveira U19 (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Louveira U19 (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Limeira U19 (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Louveira U19 (W) со счетом 18-25
Сет 4. Команда Limeira U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Louveira U19 (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Limeira U19 (W) — Louveira U19 (W)

Комментарии к матчу
