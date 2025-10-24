Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Volley Wroclaw (W) - Mielec (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша Плюс-лига - Женщины: Volley Wroclaw (W)Mielec (W), 3 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Orbita.

МСК, 3 тур, Стадион: Orbita
Польша Плюс-лига - Женщины
Volley Wroclaw (W)
Завершен
25:22 25:23 15:25 20:25 10:14
2 : 3
24 октября 2025
Mielec (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда VolleyWroclaw (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда VolleyWroclaw (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда VolleyWroclaw (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда VolleyWroclaw (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда VolleyWroclaw (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Mielec (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mielec (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Mielec (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Mielec (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда VolleyWroclaw (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Mielec (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mielec (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Mielec (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Mielec (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Mielec (W) со счетом 15-25
Сет 4. Команда VolleyWroclaw (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Mielec (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Mielec (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Mielec (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Mielec (W) со счетом 20-25
Сет 5. Команда Mielec (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Mielec (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда Mielec (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Volley Wroclaw (W) — Mielec (W)

Команда Volley Wroclaw (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Mielec (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 3 тур
27.10
Chemik Police (W) Chemik Police (W) BKS Bielsko Biala (W) BKS Bielsko Biala (W)
1
3
17
25
25
15
20
25
20
25
Завершен
27.10
LKS Lodz (W) LKS Lodz (W) Radomka Radom (W) Radomka Radom (W)
2
3
17
25
25
20
23
25
25
16
12
15
Завершен
24.10
Volley Wroclaw (W) Volley Wroclaw (W) Mielec (W) Mielec (W)
2
3
25
22
25
23
15
25
20
25
10
14
Завершен
24.10
Budowlani Lodz (W) Budowlani Lodz (W) Rzeszow (W) Rzeszow (W)
3
2
25
18
19
25
20
25
25
22
15
12
Завершен
23.10
Уни Ополе (Ж) Уни Ополе (Ж) Nowy Dwor Mazowiecki (W) Nowy Dwor Mazowiecki (W)
3
0
25
18
25
19
25
14
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30