Смотреть онлайн Volley Wroclaw (W) - Mielec (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Плюс-лига - Женщины: Volley Wroclaw (W) — Mielec (W), 3 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Orbita.