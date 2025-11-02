Смотреть онлайн BKS Bielsko Biala (W) - Volley Wroclaw (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Плюс-лига - Женщины: BKS Bielsko Biala (W) — Volley Wroclaw (W), 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе HS BKS Stal.
25:14 17:9
Превью матча BKS Bielsko Biala (W) — Volley Wroclaw (W)
Команда BKS Bielsko Biala (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Volley Wroclaw (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.