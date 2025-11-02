Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн BKS Bielsko Biala (W) - Volley Wroclaw (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша Плюс-лига - Женщины: BKS Bielsko Biala (W)Volley Wroclaw (W), 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе HS BKS Stal.

МСК, 4 тур, Стадион: HS BKS Stal
Польша Плюс-лига - Женщины
BKS Bielsko Biala (W)
Завершен
25:14 17:9
18 : 12
02 ноября 2025
Volley Wroclaw (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда BKS Bielsko Biala (W) со счетом 25-14
Сет 2. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда BKS Bielsko Biala (W) первая набрала 15 очков

Превью матча BKS Bielsko Biala (W) — Volley Wroclaw (W)

Команда BKS Bielsko Biala (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Volley Wroclaw (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Игры 4 тур
02.11
BKS Bielsko Biala (W) BKS Bielsko Biala (W) Volley Wroclaw (W) Volley Wroclaw (W)
2
0
25
14
17
9
Завершен
01.11
Mielec (W) Mielec (W) Palac Bydgoszcz (W) Palac Bydgoszcz (W)
0
3
21
25
14
25
21
25
Завершен
31.10
Rzeszow (W) Rzeszow (W) Radomka Radom (W) Radomka Radom (W)
3
0
25
16
25
15
25
21
Завершен
31.10
Budowlani Lodz (W) Budowlani Lodz (W) Chemik Police (W) Chemik Police (W)
3
0
25
21
25
17
25
20
Завершен
30.10
Mogilno (W) Mogilno (W) Уни Ополе (Ж) Уни Ополе (Ж)
1
3
24
26
23
25
25
19
21
25
Завершен
Комментарии к матчу
