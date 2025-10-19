19.10.2025
Смотреть онлайн Mogilno (W) - Budowlani Lodz (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Плюс-лига - Женщины: Mogilno (W) — Budowlani Lodz (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Польша Плюс-лига - Женщины
Завершен
20:25 19:25 25:23 16:25
1 : 3
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Budowlani Lodz (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Budowlani Lodz (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Mogilno (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Mogilno (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда Mogilno (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков
