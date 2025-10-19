Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Mogilno (W) - Budowlani Lodz (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша Плюс-лига - Женщины: Mogilno (W)Budowlani Lodz (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Польша Плюс-лига - Женщины
Mogilno (W)
Завершен
20:25 19:25 25:23 16:25
1 : 3
19 октября 2025
Budowlani Lodz (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Budowlani Lodz (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Budowlani Lodz (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Mogilno (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Mogilno (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда Mogilno (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Budowlani Lodz (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Mogilno (W) — Budowlani Lodz (W)

Игры 2 тур
21.03
Rzeszow (W) Rzeszow (W) LKS Lodz (W) LKS Lodz (W)
-
-
Предстоящая
19.10
Mogilno (W) Mogilno (W) Budowlani Lodz (W) Budowlani Lodz (W)
1
3
20
25
19
25
25
23
16
25
Завершен
18.10
Mielec (W) Mielec (W) BKS Bielsko Biala (W) BKS Bielsko Biala (W)
-
-
Отменен
17.10
LKS Lodz (W) LKS Lodz (W) Palac Bydgoszcz (W) Palac Bydgoszcz (W)
-
-
Отложен
16.10
Radomka Radom (W) Radomka Radom (W) Volley Wroclaw (W) Volley Wroclaw (W)
3
0
25
16
25
23
25
20
Завершен
