20.08.2025

Смотреть онлайн Беркут-про - Феникс-про 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Беркут-проФеникс-про . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Беркут-про
Завершен
25:21 9:25 25:22 26:28 7:15
2 : 3
20 августа 2025
Феникс-про
Смотреть онлайн
Превью матча Беркут-про — Феникс-про

История последних встреч

Беркут-про
Беркут-про
Феникс-про
Беркут-про
2 побед
8 побед
20%
80%
18.02.2026
Феникс-про
Феникс-про
3:0
Беркут-про
Беркут-про
Обзор
02.02.2026
Беркут-про
Беркут-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
19.01.2026
Беркут-про
Беркут-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
06.01.2026
Феникс-про
Феникс-про
1:3
Беркут-про
Беркут-про
Обзор
05.01.2026
Беркут-про
Беркут-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
22.12.2025
Беркут-про
Беркут-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
12.12.2025
Феникс-про
Феникс-про
0:3
Беркут-про
Беркут-про
Обзор
08.12.2025
Беркут-про
Беркут-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
24.11.2025
Беркут-про
Беркут-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
11.11.2025
Беркут-про
Беркут-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
