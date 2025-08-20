20.08.2025
Смотреть онлайн Молот - про - Орлы-Про 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Орлы-Про . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
16:25 24:26 25:15 21:25
1 : 3
20 августа 2025
Превью матча Молот - про — Орлы-Про
История последних встреч
Молот - про
Орлы-Про
7 побед
3 побед
70%
30%
18.02.2026
Молот - про
1:3
Орлы-Про
11.02.2026
Молот - про
3:2
Орлы-Про
05.02.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
04.02.2026
Молот - про
1:3
Орлы-Про
28.01.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
21.01.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
14.01.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
08.01.2026
Молот - про
2:3
Орлы-Про
07.01.2026
Молот - про
3:2
Орлы-Про
31.12.2025
Молот - про
3:1
Орлы-Про
