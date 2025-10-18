Смотреть онлайн Odbojkarsko Drustvo Flip-Flop Women - ZOK Sentvid (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Slovenia 1B.DOL Women: Odbojkarsko Drustvo Flip-Flop Women — ZOK Sentvid (W), 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .