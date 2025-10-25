Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Шоштань Топольшица - KEKO Опрема Зуземберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения 1B.DOL: Шоштань ТопольшицаKEKO Опрема Зуземберг, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Словения 1B.DOL
Шоштань Топольшица
Завершен
25:16 25:12 26:24
3 : 0
25 октября 2025
KEKO Опрема Зуземберг
Превью матча Шоштань Топольшица — KEKO Опрема Зуземберг

Игры 2 тур
25.10
Шоштань Топольшица Шоштань Топольшица KEKO Опрема Зуземберг KEKO Опрема Зуземберг
3
0
25
16
25
12
26
24
Завершен
25.10
СИП Семпетер СИП Семпетер OK Ljubljana Volley OK Ljubljana Volley
0
3
22
25
18
25
20
25
Завершен
25.10
Шпан Брезовица Шпан Брезовица ВК Триглав ВК Триглав
3
0
25
18
25
12
25
13
Завершен
25.10
Чрнуче Чрнуче ОК Хоче ОК Хоче
2
3
20
25
20
25
25
21
25
20
11
15
Завершен
