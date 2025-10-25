Смотреть онлайн Alpacem Kanal - Ach Volley 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Slovenia 1.DOL: Alpacem Kanal — Ach Volley, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
20:25 25:19 25:23 17:25 10:15
Превью матча Alpacem Kanal — Ach Volley
Команда Alpacem Kanal в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ach Volley, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.