20.08.2025
Смотреть онлайн Osasco U19 (W) - Sao Jose Volei U19 (W) 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Osasco U19 (W) — Sao Jose Volei U19 (W) . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:20 25:16 25:13
25:20 25:16 25:13
3 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sao Jose Volei U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sao Jose Volei U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Osasco U19 (W) — Sao Jose Volei U19 (W)
Комментарии к матчу