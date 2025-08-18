Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Империя-Про — Энерджи-про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча Империя-Про — Энерджи-про

Команда Империя-Про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Энерджи-про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 16 февраля 2026 на поле команды Империя-Про, в том матче победу одержали хозяева.