18.08.2025

Смотреть онлайн Империя-Про - Энерджи-про 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Империя-ПроЭнерджи-про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Империя-Про
Завершен
14:25 25:20 25:22 25:20
3 : 1
18 августа 2025
Энерджи-про
Превью матча Империя-Про — Энерджи-про

Команда Империя-Про в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Энерджи-про, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 16 февраля 2026 на поле команды Империя-Про, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Империя-Про
Империя-Про
Энерджи-про
Империя-Про
4 побед
6 побед
40%
60%
16.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Энерджи-про
Энерджи-про
13.02.2026
Энерджи-про
Энерджи-про
3:1
Империя-Про
Империя-Про
09.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
0:3
Энерджи-про
Энерджи-про
06.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Энерджи-про
Энерджи-про
02.02.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:2
Энерджи-про
Энерджи-про
29.01.2026
Энерджи-про
Энерджи-про
1:3
Империя-Про
Империя-Про
26.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Энерджи-про
Энерджи-про
22.01.2026
Энерджи-про
Энерджи-про
3:0
Империя-Про
Империя-Про
19.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
1:3
Энерджи-про
Энерджи-про
16.01.2026
Империя-Про
Империя-Про
3:1
Энерджи-про
Энерджи-про
