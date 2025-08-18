Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про : Львы-Про — Легион-про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .

Превью матча Львы-Про — Легион-про

Команда Львы-Про в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Легион-про, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 16 февраля 2026 на поле команды Львы-Про, в том матче победу одержали хозяева.