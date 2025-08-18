18.08.2025
Смотреть онлайн Альянс-про - Пайп-Про 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Альянс-про — Пайп-Про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
21:25 23:25 16:25
21:25 23:25 16:25
0 : 3
18 августа 2025
Превью матча Альянс-про — Пайп-Про
История последних встреч
Альянс-про
Пайп-Про
5 побед
5 побед
50%
50%
16.02.2026
Альянс-про
0:3
Пайп-Про
13.02.2026
Альянс-про
3:2
Пайп-Про
09.02.2026
Альянс-про
3:0
Пайп-Про
02.02.2026
Альянс-про
3:0
Пайп-Про
26.01.2026
Альянс-про
1:3
Пайп-Про
23.01.2026
Альянс-про
1:3
Пайп-Про
19.01.2026
Альянс-про
3:2
Пайп-Про
12.01.2026
Альянс-про
2:3
Пайп-Про
05.01.2026
Альянс-про
3:2
Пайп-Про
02.01.2026
Альянс-про
0:3
Пайп-Про
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу