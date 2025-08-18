18.08.2025
Смотреть онлайн Беркут-про - Феникс-про 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Беркут-про — Феникс-про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
17:25 18:25 18:25
0 : 3
18 августа 2025
Превью матча Беркут-про — Феникс-про
История последних встреч
Беркут-про
Феникс-про
3 побед
7 побед
30%
70%
02.02.2026
Беркут-про
1:3
Феникс-про
19.01.2026
Беркут-про
1:3
Феникс-про
06.01.2026
Феникс-про
1:3
Беркут-про
05.01.2026
Беркут-про
0:3
Феникс-про
22.12.2025
Беркут-про
2:3
Феникс-про
12.12.2025
Феникс-про
0:3
Беркут-про
08.12.2025
Беркут-про
1:3
Феникс-про
24.11.2025
Беркут-про
2:3
Феникс-про
11.11.2025
Беркут-про
0:3
Феникс-про
10.11.2025
Беркут-про
3:0
Феникс-про
