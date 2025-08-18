Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Тяньцзинь - Шанхай 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Champs Women: ТяньцзиньШанхай . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
China National Champs Women
Тяньцзинь
Завершен
26:24 23:25 25:20 15:25 10:15
2 : 3
18 августа 2025
Шанхай
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Shandong Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Шанхай со счетом 23-25
Сет 3. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Shandong Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Shandong Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Shandong Women со счетом 25-20
Сет 4. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Шанхай со счетом 15-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Шанхай первая набрала 15 очков

Превью матча Тяньцзинь — Шанхай

Команда Тяньцзинь в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Шанхай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

