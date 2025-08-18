18.08.2025
Смотреть онлайн Гонконг, Китай - He Bei 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs Women: Гонконг, Китай — He Bei . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
China National Champs Women
Завершен
21:25 22:25 25:23 25:22 15:13
3 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда He Bei со счетом 21-25
Сет 2. Команда He Bei первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда He Bei первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда He Bei первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда He Bei первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда He Bei со счетом 22-25
Сет 3. Команда He Bei первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда He Bei первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Гонконг, Китай первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-23
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Гонконг, Китай со счетом 25-22
Сет 5. Команда He Bei первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда He Bei первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Гонконг, Китай первая набрала 15 очков
