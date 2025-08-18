18.08.2025
Смотреть онлайн Титаны-Про - Торнадо-про 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Титаны-Про — Торнадо-про . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
20:25 25:22 26:24 22:25 10:15
2 : 3
18 августа 2025
Превью матча Титаны-Про — Торнадо-про
История последних встреч
Титаны-Про
Торнадо-про
5 побед
5 побед
50%
50%
13.02.2026
Титаны-Про
3:0
Торнадо-про
09.02.2026
Титаны-Про
3:0
Торнадо-про
02.02.2026
Титаны-Про
0:3
Торнадо-про
26.01.2026
Титаны-Про
3:2
Торнадо-про
23.01.2026
Торнадо-про
3:0
Титаны-Про
19.01.2026
Титаны-Про
3:2
Торнадо-про
12.01.2026
Титаны-Про
2:3
Торнадо-про
05.01.2026
Титаны-Про
3:1
Торнадо-про
02.01.2026
Титаны-Про
1:3
Торнадо-про
29.12.2025
Титаны-Про
2:3
Торнадо-про
Комментарии к матчу