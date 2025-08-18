Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Fujian X. M. B. - Jiangsu 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Champs Women: Fujian X. M. B.Jiangsu . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
China National Champs Women
Fujian X. M. B.
Завершен
25:23 22:25 18:25 25:23 18:16
3 : 2
18 августа 2025
Jiangsu
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Fujian X. M. B. со счетом 25-23
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Jiangsu первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Jiangsu со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Jiangsu первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Jiangsu со счетом 18-25
Сет 4. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Fujian X. M. B. со счетом 25-23
Сет 5. Команда Jiangsu первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Jiangsu первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Fujian X. M. B. первая набрала 15 очков

Превью матча Fujian X. M. B. — Jiangsu

Команда Fujian X. M. B. в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Jiangsu, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

