Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Шаньдун - Пекин 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Champs: ШаньдунПекин . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
China National Champs
Шаньдун
Завершен
22:25 25:21 25:22 21:25 14:16
2 : 3
18 августа 2025
Пекин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Шаньдун первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Шаньдун первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Пекин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Шаньдун первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Пекин со счетом 22-25
Сет 2. Команда Шаньдун первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Пекин первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пекин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Шаньдун первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Шаньдун со счетом 25-21
Сет 3. Команда Шаньдун первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Шаньдун первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Шаньдун первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Шаньдун первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Шаньдун со счетом 25-22
Сет 4. Команда Пекин первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Пекин первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Пекин первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Пекин первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Пекин со счетом 21-25
Сет 5. Команда Шаньдун первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Шаньдун первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Шаньдун первая набрала 15 очков

Превью матча Шаньдун — Пекин

Команда Шаньдун в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 января 2026 на поле команды Шаньдун, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Шаньдун
Шаньдун
Пекин
Шаньдун
3 побед
0 побед
100%
0%
15.01.2026
Шаньдун
Шаньдун
3:0
Пекин
Пекин
Обзор
18.12.2025
Пекин
Пекин
1:3
Шаньдун
Шаньдун
Обзор
10.11.2025
Пекин
Пекин
2:3
Шаньдун
Шаньдун
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
17 Февраля
18:00
Локомотив Локомотив
Нефтехимик Нефтехимик
17 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Металлург Металлург
17 Февраля
17:30
Автомобилист Автомобилист
ХК Сочи ХК Сочи
17 Февраля
17:00
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Горняк Учалы Горняк Учалы
17 Февраля
18:30
Алмаз U20 Алмаз U20
МХК Спартак МХК Спартак
17 Февраля
18:30
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Февраля
23:00
Ильвес Ильвес
Лукко Лукко
17 Февраля
19:30