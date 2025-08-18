Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs : Шаньдун — Пекин . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча Шаньдун — Пекин

Команда Шаньдун в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 января 2026 на поле команды Шаньдун, в том матче победу одержали хозяева.