Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs : Хэнань — Чжэцзян . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Хэнань — Чжэцзян

Команда Хэнань в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Чжэцзян, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Хэнань, в том матче победу одержали гостьи.