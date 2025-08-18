Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Сербия (Ж) - Нидерланды (Ж) 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Сербия (Ж)Нидерланды (Ж) . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени .

МСК
International Games Women
Сербия (Ж)
Завершен
25:21 25:20 25:21
3 : 0
18 августа 2025
Нидерланды (Ж)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Нидерланды (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сербия (Ж) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Нидерланды (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сербия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сербия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сербия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сербия (Ж) со счетом 25-20
Сет 3. Команда Сербия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сербия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сербия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сербия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Сербия (Ж) — Нидерланды (Ж)

Команда Сербия (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Нидерланды (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
